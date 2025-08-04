Divisas / CORN
CORN: Teucrium Corn Fund ETV
17.87 USD 0.09 (0.50%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de CORN de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.84 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 18.02 USD.
Siga la dinámica de los precios en Contrato de futuros de maíz. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
17.84 18.02
Rango anual
16.66 20.68
- Cierres anteriores
- 17.96
- Open
- 17.98
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Low
- 17.84
- High
- 18.02
- Volumen
- 91
- Cambio diario
- -0.50%
- Cambio mensual
- 2.06%
- Cambio a 6 meses
- -4.59%
- Cambio anual
- -3.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B