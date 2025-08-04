CotizacionesSecciones
CORN
CORN: Teucrium Corn Fund ETV

17.87 USD 0.09 (0.50%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de CORN de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.84 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 18.02 USD.

Siga la dinámica de los precios en Contrato de futuros de maíz. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
17.84 18.02
Rango anual
16.66 20.68
Cierres anteriores
17.96
Open
17.98
Bid
17.87
Ask
18.17
Low
17.84
High
18.02
Volumen
91
Cambio diario
-0.50%
Cambio mensual
2.06%
Cambio a 6 meses
-4.59%
Cambio anual
-3.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B