КотировкиРазделы
Валюты / CORN
Назад в Рынок акций США

CORN: Teucrium Corn Fund ETV

17.96 USD 0.17 (0.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость CORN за сегодня изменилась на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.86 USD, а максимальная — 18.00 USD.

Следите за динамикой цен на Фьючерсный контракт на кукрузу. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CORN

Дневной диапазон
17.86 18.00
Годовой диапазон
16.66 20.68
Предыдущее закрытие
17.79
Open
17.89
Bid
17.96
Ask
18.26
Low
17.86
High
18.00
Объем
196
Дневное изменение
0.96%
Месячное изменение
2.57%
6-месячное изменение
-4.11%
Годовое изменение
-3.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.