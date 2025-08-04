Валюты / CORN
CORN: Teucrium Corn Fund ETV
17.96 USD 0.17 (0.96%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость CORN за сегодня изменилась на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.86 USD, а максимальная — 18.00 USD.
Следите за динамикой цен на Фьючерсный контракт на кукрузу. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CORN
- Corn Pulls Back on Monday, Ignoring Export Business
- Corn Pulling Back on Monday Despite Export Business
- Corn Rallies on Friday Despite Increased Production Estimate
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Corn Slip into Friday’s Close
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- While Corn Yield Expectations Trend Higher, Weather Remains A Key Factor
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Corn Rally Double Digits into the Long Weekend
- Fed chair powell speech takes center stage on friday
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Petrobras favors corn over cane for ethanol, may exclude Raizen, sources say
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Banco do Brasil facing record agribusiness default levels, CEO says
- Corn futures tumble following WASDE report
- Corn Gains Pushing to Monday’s Midday
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Baker Hughes rig count and CFTC positions data due Friday
- ADM Q2 2025 slides: profits down 10%, company tightens full-year outlook
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
Дневной диапазон
17.86 18.00
Годовой диапазон
16.66 20.68
- Предыдущее закрытие
- 17.79
- Open
- 17.89
- Bid
- 17.96
- Ask
- 18.26
- Low
- 17.86
- High
- 18.00
- Объем
- 196
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- 2.57%
- 6-месячное изменение
- -4.11%
- Годовое изменение
- -3.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.