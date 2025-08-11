Moedas / CMI
CMI: Cummins Inc
412.26 USD 3.46 (0.83%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMI para hoje mudou para -0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 407.96 e o mais alto foi 420.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Cummins Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
407.96 420.75
Faixa anual
260.02 420.75
- Fechamento anterior
- 415.72
- Open
- 415.52
- Bid
- 412.26
- Ask
- 412.56
- Low
- 407.96
- High
- 420.75
- Volume
- 2.144 K
- Mudança diária
- -0.83%
- Mudança mensal
- 5.17%
- Mudança de 6 meses
- 31.92%
- Mudança anual
- 27.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh