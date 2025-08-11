КотировкиРазделы
Валюты / CMI
Назад в Рынок акций США

CMI: Cummins Inc

415.72 USD 1.49 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMI за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 410.21, а максимальная — 416.92.

Следите за динамикой Cummins Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CMI

Дневной диапазон
410.21 416.92
Годовой диапазон
260.02 416.92
Предыдущее закрытие
414.23
Open
414.47
Bid
415.72
Ask
416.02
Low
410.21
High
416.92
Объем
1.257 K
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
6.05%
6-месячное изменение
33.03%
Годовое изменение
28.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.