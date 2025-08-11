Валюты / CMI
CMI: Cummins Inc
415.72 USD 1.49 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMI за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 410.21, а максимальная — 416.92.
Следите за динамикой Cummins Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMI
Дневной диапазон
410.21 416.92
Годовой диапазон
260.02 416.92
- Предыдущее закрытие
- 414.23
- Open
- 414.47
- Bid
- 415.72
- Ask
- 416.02
- Low
- 410.21
- High
- 416.92
- Объем
- 1.257 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 6.05%
- 6-месячное изменение
- 33.03%
- Годовое изменение
- 28.65%
