货币 / CMI
CMI: Cummins Inc
415.72 USD 1.49 (0.36%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMI汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点410.21和高点416.92进行交易。
关注Cummins Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
410.21 416.92
年范围
260.02 416.92
- 前一天收盘价
- 414.23
- 开盘价
- 414.47
- 卖价
- 415.72
- 买价
- 416.02
- 最低价
- 410.21
- 最高价
- 416.92
- 交易量
- 1.257 K
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 6.05%
- 6个月变化
- 33.03%
- 年变化
- 28.65%
