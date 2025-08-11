FiyatlarBölümler
Dövizler / CMI
Geri dön - Hisse senetleri

CMI: Cummins Inc

423.55 USD 2.74 (0.64%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMI fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 420.73 ve Yüksek fiyatı olarak 427.12 aralığında işlem gördü.

Cummins Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMI haberleri

Günlük aralık
420.73 427.12
Yıllık aralık
260.02 428.96
Önceki kapanış
426.29
Açılış
427.00
Satış
423.55
Alış
423.85
Düşük
420.73
Yüksek
427.12
Hacim
1.469 K
Günlük değişim
-0.64%
Aylık değişim
8.05%
6 aylık değişim
35.54%
Yıllık değişim
31.08%
21 Eylül, Pazar