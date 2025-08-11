Dövizler / CMI
CMI: Cummins Inc
423.55 USD 2.74 (0.64%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMI fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 420.73 ve Yüksek fiyatı olarak 427.12 aralığında işlem gördü.
Cummins Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CMI haberleri
Günlük aralık
420.73 427.12
Yıllık aralık
260.02 428.96
- Önceki kapanış
- 426.29
- Açılış
- 427.00
- Satış
- 423.55
- Alış
- 423.85
- Düşük
- 420.73
- Yüksek
- 427.12
- Hacim
- 1.469 K
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- 8.05%
- 6 aylık değişim
- 35.54%
- Yıllık değişim
- 31.08%
21 Eylül, Pazar