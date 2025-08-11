Divisas / CMI
CMI: Cummins Inc
412.26 USD 3.46 (0.83%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMI de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 407.96, mientras que el máximo ha alcanzado 420.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cummins Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
407.96 420.75
Rango anual
260.02 420.75
- Cierres anteriores
- 415.72
- Open
- 415.52
- Bid
- 412.26
- Ask
- 412.56
- Low
- 407.96
- High
- 420.75
- Volumen
- 1.973 K
- Cambio diario
- -0.83%
- Cambio mensual
- 5.17%
- Cambio a 6 meses
- 31.92%
- Cambio anual
- 27.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B