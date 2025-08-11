CotizacionesSecciones
CMI: Cummins Inc

412.26 USD 3.46 (0.83%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CMI de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 407.96, mientras que el máximo ha alcanzado 420.75.

El tipo de cambio de CMI de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 407.96, mientras que el máximo ha alcanzado 420.75.

CMI News

Rango diario
407.96 420.75
Rango anual
260.02 420.75
Cierres anteriores
415.72
Open
415.52
Bid
412.26
Ask
412.56
Low
407.96
High
420.75
Volumen
1.973 K
Cambio diario
-0.83%
Cambio mensual
5.17%
Cambio a 6 meses
31.92%
Cambio anual
27.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B