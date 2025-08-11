Devises / CMI
CMI: Cummins Inc
423.55 USD 2.74 (0.64%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CMI a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 420.73 et à un maximum de 427.12.
Suivez la dynamique Cummins Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
420.73 427.12
Range Annuel
260.02 428.96
- Clôture Précédente
- 426.29
- Ouverture
- 427.00
- Bid
- 423.55
- Ask
- 423.85
- Plus Bas
- 420.73
- Plus Haut
- 427.12
- Volume
- 1.469 K
- Changement quotidien
- -0.64%
- Changement Mensuel
- 8.05%
- Changement à 6 Mois
- 35.54%
- Changement Annuel
- 31.08%
20 septembre, samedi