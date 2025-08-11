통화 / CMI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CMI: Cummins Inc
423.55 USD 2.74 (0.64%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMI 환율이 오늘 -0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 420.73이고 고가는 427.12이었습니다.
Cummins Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMI News
- 커민스, 주당 420.81달러로 사상 최고치 경신
- Cummins stock hits all-time high at 420.81 USD
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- 커민스 주식, 사상 최고치인 $408.71 기록
- Cummins stock hits all-time high at $408.71 USD
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Melius upgrades Cummins stock to Buy on AI demand potential
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- EU Rushes To Scrap Tariffs On US Goods To Unlock Lower American Auto Duties: These Exporters Stand To Gain Big - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Boeing (NYSE:BA)
- BNY Mellon Equity Income Fund Q2 2025 Commentary
- These 2 Stocks Are at 52-Week Highs, but They Could Still Go Higher
- ICFG names interim CEO, CFO following executive departures
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Columbia Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:LEGAX)
- Applied Digital stock soars after plans for $3 billion AI campus
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- Cummins VP Davis sells $2m in CMI stock after option exercise
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Top Stock Reports for Broadcom, Philip Morris & Novo Nordisk
- Cummins VP Peters sells $1.89m in CMI stock
- Cummins stock price target raised to $400 from $350 at CFRA
- The Generac ’story has changed’ says Jefferies
일일 변동 비율
420.73 427.12
년간 변동
260.02 428.96
- 이전 종가
- 426.29
- 시가
- 427.00
- Bid
- 423.55
- Ask
- 423.85
- 저가
- 420.73
- 고가
- 427.12
- 볼륨
- 1.469 K
- 일일 변동
- -0.64%
- 월 변동
- 8.05%
- 6개월 변동
- 35.54%
- 년간 변동율
- 31.08%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K