CMI: Cummins Inc
426.29 USD 14.03 (3.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMI hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 411.33 bis zu einem Hoch von 428.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cummins Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
411.33 428.96
Jahresspanne
260.02 428.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 412.26
- Eröffnung
- 411.33
- Bid
- 426.29
- Ask
- 426.59
- Tief
- 411.33
- Hoch
- 428.96
- Volumen
- 2.616 K
- Tagesänderung
- 3.40%
- Monatsänderung
- 8.75%
- 6-Monatsänderung
- 36.41%
- Jahresänderung
- 31.93%
