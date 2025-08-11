KurseKategorien
CMI: Cummins Inc

426.29 USD 14.03 (3.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMI hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 411.33 bis zu einem Hoch von 428.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cummins Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
411.33 428.96
Jahresspanne
260.02 428.96
Vorheriger Schlusskurs
412.26
Eröffnung
411.33
Bid
426.29
Ask
426.59
Tief
411.33
Hoch
428.96
Volumen
2.616 K
Tagesänderung
3.40%
Monatsänderung
8.75%
6-Monatsänderung
36.41%
Jahresänderung
31.93%
