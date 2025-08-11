通貨 / CMI
CMI: Cummins Inc
426.29 USD 14.03 (3.40%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMIの今日の為替レートは、3.40%変化しました。日中、通貨は1あたり411.33の安値と428.96の高値で取引されました。
Cummins Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
411.33 428.96
1年のレンジ
260.02 428.96
- 以前の終値
- 412.26
- 始値
- 411.33
- 買値
- 426.29
- 買値
- 426.59
- 安値
- 411.33
- 高値
- 428.96
- 出来高
- 2.616 K
- 1日の変化
- 3.40%
- 1ヶ月の変化
- 8.75%
- 6ヶ月の変化
- 36.41%
- 1年の変化
- 31.93%
