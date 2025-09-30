- Visão do mercado
CGIE: Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio
A taxa do CGIE para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.56 e o mais alto foi 33.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGIE hoje?
Hoje Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio (CGIE) está avaliado em 33.71. O instrumento é negociado dentro de 0.51%, o fechamento de ontem foi 33.54, e o volume de negociação atingiu 243. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGIE em tempo real.
As ações de Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio pagam dividendos?
Atualmente Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio está avaliado em 33.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.85% e USD. Monitore os movimentos de CGIE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGIE?
Você pode comprar ações de Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio (CGIE) pelo preço atual 33.71. Ordens geralmente são executadas perto de 33.71 ou 34.01, enquanto 243 e 0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGIE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGIE?
Investir em Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio envolve considerar a faixa anual 26.14 - 33.90 e o preço atual 33.71. Muitos comparam 4.08% e 14.86% antes de enviar ordens em 33.71 ou 34.01. Estude as mudanças diárias de preço de CGIE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGIE) no último ano foi 33.90. As ações oscilaram bastante dentro de 26.14 - 33.90, e a comparação com 33.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGIE) no ano foi 26.14. A comparação com o preço atual 33.71 e 26.14 - 33.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGIE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGIE?
No passado Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.54 e 10.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.54
- Open
- 33.59
- Bid
- 33.71
- Ask
- 34.01
- Low
- 33.56
- High
- 33.74
- Volume
- 243
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 4.08%
- Mudança de 6 meses
- 14.86%
- Mudança anual
- 10.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8