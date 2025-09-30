- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CGIE: Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio
Le taux de change de CGIE a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.49 et à un maximum de 33.61.
Suivez la dynamique Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGIE aujourd'hui ?
L'action Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio est cotée à 33.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.27%, a clôturé hier à 33.45 et son volume d'échange a atteint 350. Le graphique en temps réel du cours de CGIE présente ces mises à jour.
L'action Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio est actuellement valorisé à 33.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGIE.
Comment acheter des actions CGIE ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio au cours actuel de 33.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.54 ou de 33.84, le 350 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGIE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGIE ?
Investir dans Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.14 - 33.90 et le prix actuel 33.54. Beaucoup comparent 3.55% et 14.28% avant de passer des ordres à 33.54 ou 33.84. Consultez le graphique du cours de CGIE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 33.90. Au cours de 26.14 - 33.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGIE) sur l'année a été 26.14. Sa comparaison avec 33.54 et 26.14 - 33.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGIE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGIE a-t-elle été divisée ?
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.45 et 10.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.45
- Ouverture
- 33.58
- Bid
- 33.54
- Ask
- 33.84
- Plus Bas
- 33.49
- Plus Haut
- 33.61
- Volume
- 350
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 3.55%
- Changement à 6 Mois
- 14.28%
- Changement Annuel
- 10.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8