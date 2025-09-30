报价部分
货币 / CGIE
CGIE: Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio

33.65 USD 0.11 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGIE汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点33.56和高点33.65进行交易。

关注Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CGIE股票今天的价格是多少？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio股票今天的定价为33.65。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为33.54，交易量达到139。CGIE的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio股票是否支付股息？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio目前的价值为33.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.65%和USD。实时查看图表以跟踪CGIE走势。

如何购买CGIE股票？

您可以以33.65的当前价格购买Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio股票。订单通常设置在33.65或33.95附近，而139和0.18%显示市场活动。立即关注CGIE的实时图表更新。

如何投资CGIE股票？

投资Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio需要考虑年度范围26.14 - 33.90和当前价格33.65。许多人在以33.65或33.95下订单之前，会比较3.89%和。实时查看CGIE价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是33.90。在26.14 - 33.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGIE）的最低价格为26.14。将其与当前的33.65和26.14 - 33.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGIE股票是什么时候拆分的？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.54和10.65%中可见。

日范围
33.56 33.65
年范围
26.14 33.90
前一天收盘价
33.54
开盘价
33.59
卖价
33.65
买价
33.95
最低价
33.56
最高价
33.65
交易量
139
日变化
0.33%
月变化
3.89%
6个月变化
14.65%
年变化
10.65%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8