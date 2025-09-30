CGIE: Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio
今日CGIE汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点33.56和高点33.65进行交易。
关注Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CGIE股票今天的价格是多少？
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio股票今天的定价为33.65。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为33.54，交易量达到139。CGIE的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio股票是否支付股息？
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio目前的价值为33.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.65%和USD。实时查看图表以跟踪CGIE走势。
如何购买CGIE股票？
您可以以33.65的当前价格购买Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio股票。订单通常设置在33.65或33.95附近，而139和0.18%显示市场活动。立即关注CGIE的实时图表更新。
如何投资CGIE股票？
投资Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio需要考虑年度范围26.14 - 33.90和当前价格33.65。许多人在以33.65或33.95下订单之前，会比较3.89%和。实时查看CGIE价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是33.90。在26.14 - 33.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGIE）的最低价格为26.14。将其与当前的33.65和26.14 - 33.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGIE股票是什么时候拆分的？
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.54和10.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.54
- 开盘价
- 33.59
- 卖价
- 33.65
- 买价
- 33.95
- 最低价
- 33.56
- 最高价
- 33.65
- 交易量
- 139
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 3.89%
- 6个月变化
- 14.65%
- 年变化
- 10.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8