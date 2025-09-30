- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGIE: Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio
Der Wechselkurs von CGIE hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.56 bis zu einem Hoch von 33.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGIE heute?
Die Aktie von Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio (CGIE) notiert heute bei 33.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.63% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.54 und das Handelsvolumen erreichte 420. Das Live-Chart von CGIE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGIE Dividenden?
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio wird derzeit mit 33.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGIE zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGIE-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio (CGIE) zum aktuellen Kurs von 33.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.75 oder 34.05 platziert, während 420 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGIE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGIE-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio müssen die jährliche Spanne 26.14 - 33.90 und der aktuelle Kurs 33.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.20% und 14.99%, bevor sie Orders zu 33.75 oder 34.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGIE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGIE) im vergangenen Jahr lag bei 33.90. Innerhalb von 26.14 - 33.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGIE) im Laufe des Jahres betrug 26.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.75 und der Spanne 26.14 - 33.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGIE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGIE statt?
Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.54 und 10.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.54
- Eröffnung
- 33.59
- Bid
- 33.75
- Ask
- 34.05
- Tief
- 33.56
- Hoch
- 33.75
- Volumen
- 420
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- 4.20%
- 6-Monatsänderung
- 14.99%
- Jahresänderung
- 10.98%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8