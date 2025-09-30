クォートセクション
通貨 / CGIE
CGIE: Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatio

33.71 USD 0.17 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGIEの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり33.56の安値と33.74の高値で取引されました。

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGIE株の現在の価格は？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioの株価は本日33.71です。0.51%内で取引され、前日の終値は33.54、取引量は243に達しました。CGIEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioの株は配当を出しますか？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioの現在の価格は33.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.85%やUSDにも注目します。CGIEの動きはライブチャートで確認できます。

CGIE株を買う方法は？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioの株は現在33.71で購入可能です。注文は通常33.71または34.01付近で行われ、243や0.36%が市場の動きを示します。CGIEの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGIE株に投資する方法は？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioへの投資では、年間の値幅26.14 - 33.90と現在の33.71を考慮します。注文は多くの場合33.71や34.01で行われる前に、4.08%や14.86%と比較されます。CGIEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は33.90でした。26.14 - 33.90内で株価は大きく変動し、33.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGIE)の年間最安値は26.14でした。現在の33.71や26.14 - 33.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGIEの動きはライブチャートで確認できます。

CGIEの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group International Equity ETF Capital Group Internatioは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.54、10.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.56 33.74
1年のレンジ
26.14 33.90
以前の終値
33.54
始値
33.59
買値
33.71
買値
34.01
安値
33.56
高値
33.74
出来高
243
1日の変化
0.51%
1ヶ月の変化
4.08%
6ヶ月の変化
14.86%
1年の変化
10.85%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8