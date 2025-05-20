Moedas / CELU
CELU: Celularity Inc - Class A
2.19 USD 0.04 (1.86%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CELU para hoje mudou para 1.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.15 e o mais alto foi 2.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Celularity Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CELU Notícias
Faixa diária
2.15 2.23
Faixa anual
1.00 5.22
- Fechamento anterior
- 2.15
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.15
- High
- 2.23
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 1.86%
- Mudança mensal
- -29.35%
- Mudança de 6 meses
- 30.36%
- Mudança anual
- -23.16%
