Divisas / CELU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CELU: Celularity Inc - Class A
2.15 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CELU de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.11, mientras que el máximo ha alcanzado 2.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Celularity Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CELU News
- Celularity stock rating upgraded to Buy by WBB Securities on CMS reimbursement changes
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Celularity retires all senior secured debt in restructuring deal
- Celularity stock falls after CFO David Beers terminated
- # Celularity terminates CFO, appoints interim replacement
- Celularity Announces Publication Advancing Ocular Surface Reconstruction with Tri-Layer Amniotic Membrane Technology
- Celularity Receives Nasdaq Notice Regarding Form 10-Q
- Celularity extends debt maturity, issues stock to YA II PN
Rango diario
2.11 2.30
Rango anual
1.00 5.22
- Cierres anteriores
- 2.15
- Open
- 2.13
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Low
- 2.11
- High
- 2.30
- Volumen
- 340
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -30.65%
- Cambio a 6 meses
- 27.98%
- Cambio anual
- -24.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B