Valute / CELU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CELU: Celularity Inc - Class A
2.22 USD 0.03 (1.37%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CELU ha avuto una variazione del 1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.15 e ad un massimo di 2.30.
Segui le dinamiche di Celularity Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CELU News
- Celularity stock rating upgraded to Buy by WBB Securities on CMS reimbursement changes
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Celularity retires all senior secured debt in restructuring deal
- Celularity stock falls after CFO David Beers terminated
- # Celularity terminates CFO, appoints interim replacement
- Celularity Announces Publication Advancing Ocular Surface Reconstruction with Tri-Layer Amniotic Membrane Technology
- Celularity Receives Nasdaq Notice Regarding Form 10-Q
- Celularity extends debt maturity, issues stock to YA II PN
Intervallo Giornaliero
2.15 2.30
Intervallo Annuale
1.00 5.22
- Chiusura Precedente
- 2.19
- Apertura
- 2.19
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Minimo
- 2.15
- Massimo
- 2.30
- Volume
- 221
- Variazione giornaliera
- 1.37%
- Variazione Mensile
- -28.39%
- Variazione Semestrale
- 32.14%
- Variazione Annuale
- -22.11%
21 settembre, domenica