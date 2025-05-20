Dövizler / CELU
CELU: Celularity Inc - Class A
2.22 USD 0.03 (1.37%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CELU fiyatı bugün 1.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.15 ve Yüksek fiyatı olarak 2.30 aralığında işlem gördü.
Celularity Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CELU haberleri
- Celularity stock rating upgraded to Buy by WBB Securities on CMS reimbursement changes
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Celularity retires all senior secured debt in restructuring deal
- Celularity stock falls after CFO David Beers terminated
- # Celularity terminates CFO, appoints interim replacement
- Celularity Announces Publication Advancing Ocular Surface Reconstruction with Tri-Layer Amniotic Membrane Technology
- Celularity Receives Nasdaq Notice Regarding Form 10-Q
- Celularity extends debt maturity, issues stock to YA II PN
Günlük aralık
2.15 2.30
Yıllık aralık
1.00 5.22
- Önceki kapanış
- 2.19
- Açılış
- 2.19
- Satış
- 2.22
- Alış
- 2.52
- Düşük
- 2.15
- Yüksek
- 2.30
- Hacim
- 221
- Günlük değişim
- 1.37%
- Aylık değişim
- -28.39%
- 6 aylık değişim
- 32.14%
- Yıllık değişim
- -22.11%
21 Eylül, Pazar