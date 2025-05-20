Devises / CELU
CELU: Celularity Inc - Class A
2.22 USD 0.03 (1.37%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CELU a changé de 1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.15 et à un maximum de 2.30.
Suivez la dynamique Celularity Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Celularity stock rating upgraded to Buy by WBB Securities on CMS reimbursement changes
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Celularity retires all senior secured debt in restructuring deal
- Celularity stock falls after CFO David Beers terminated
- # Celularity terminates CFO, appoints interim replacement
- Celularity Announces Publication Advancing Ocular Surface Reconstruction with Tri-Layer Amniotic Membrane Technology
- Celularity Receives Nasdaq Notice Regarding Form 10-Q
- Celularity extends debt maturity, issues stock to YA II PN
Range quotidien
2.15 2.30
Range Annuel
1.00 5.22
- Clôture Précédente
- 2.19
- Ouverture
- 2.19
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Plus Bas
- 2.15
- Plus Haut
- 2.30
- Volume
- 221
- Changement quotidien
- 1.37%
- Changement Mensuel
- -28.39%
- Changement à 6 Mois
- 32.14%
- Changement Annuel
- -22.11%
20 septembre, samedi