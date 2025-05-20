Währungen / CELU
CELU: Celularity Inc - Class A
2.19 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CELU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.17 bis zu einem Hoch von 2.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Celularity Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CELU News
- Celularity stock rating upgraded to Buy by WBB Securities on CMS reimbursement changes
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Celularity retires all senior secured debt in restructuring deal
- Celularity stock falls after CFO David Beers terminated
- # Celularity terminates CFO, appoints interim replacement
- Celularity Announces Publication Advancing Ocular Surface Reconstruction with Tri-Layer Amniotic Membrane Technology
- Celularity Receives Nasdaq Notice Regarding Form 10-Q
- Celularity extends debt maturity, issues stock to YA II PN
Tagesspanne
2.17 2.30
Jahresspanne
1.00 5.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.19
- Eröffnung
- 2.19
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Tief
- 2.17
- Hoch
- 2.30
- Volumen
- 173
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -29.35%
- 6-Monatsänderung
- 30.36%
- Jahresänderung
- -23.16%
