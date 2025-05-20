Валюты / CELU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CELU: Celularity Inc - Class A
2.15 USD 0.04 (1.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CELU за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.06, а максимальная — 2.28.
Следите за динамикой Celularity Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CELU
- Celularity stock rating upgraded to Buy by WBB Securities on CMS reimbursement changes
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Celularity retires all senior secured debt in restructuring deal
- Celularity stock falls after CFO David Beers terminated
- # Celularity terminates CFO, appoints interim replacement
- Celularity Announces Publication Advancing Ocular Surface Reconstruction with Tri-Layer Amniotic Membrane Technology
- Celularity Receives Nasdaq Notice Regarding Form 10-Q
- Celularity extends debt maturity, issues stock to YA II PN
Дневной диапазон
2.06 2.28
Годовой диапазон
1.00 5.22
- Предыдущее закрытие
- 2.19
- Open
- 2.15
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Low
- 2.06
- High
- 2.28
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- -30.65%
- 6-месячное изменение
- 27.98%
- Годовое изменение
- -24.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.