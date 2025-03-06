- Visão do mercado
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
A taxa do BITS para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.94 e o mais alto foi 98.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BITS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BITS hoje?
Hoje Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) está avaliado em 95.94. O instrumento é negociado dentro de 0.62%, o fechamento de ontem foi 95.35, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BITS em tempo real.
As ações de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF está avaliado em 95.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 47.60% e USD. Monitore os movimentos de BITS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BITS?
Você pode comprar ações de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) pelo preço atual 95.94. Ordens geralmente são executadas perto de 95.94 ou 96.24, enquanto 8 e -2.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BITS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BITS?
Investir em Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 45.63 - 106.92 e o preço atual 95.94. Muitos comparam 20.60% e 87.57% antes de enviar ordens em 95.94 ou 96.24. Estude as mudanças diárias de preço de BITS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
O maior preço de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) no último ano foi 106.92. As ações oscilaram bastante dentro de 45.63 - 106.92, e a comparação com 95.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
O menor preço de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) no ano foi 45.63. A comparação com o preço atual 95.94 e 45.63 - 106.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BITS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BITS?
No passado Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 95.35 e 47.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 95.35
- Open
- 98.33
- Bid
- 95.94
- Ask
- 96.24
- Low
- 95.94
- High
- 98.33
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- 20.60%
- Mudança de 6 meses
- 87.57%
- Mudança anual
- 47.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8