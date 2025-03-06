CotaçõesSeções
BITS
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

95.94 USD 0.59 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BITS para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.94 e o mais alto foi 98.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BITS Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BITS hoje?

Hoje Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) está avaliado em 95.94. O instrumento é negociado dentro de 0.62%, o fechamento de ontem foi 95.35, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BITS em tempo real.

As ações de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF está avaliado em 95.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 47.60% e USD. Monitore os movimentos de BITS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BITS?

Você pode comprar ações de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) pelo preço atual 95.94. Ordens geralmente são executadas perto de 95.94 ou 96.24, enquanto 8 e -2.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BITS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BITS?

Investir em Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 45.63 - 106.92 e o preço atual 95.94. Muitos comparam 20.60% e 87.57% antes de enviar ordens em 95.94 ou 96.24. Estude as mudanças diárias de preço de BITS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

O maior preço de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) no último ano foi 106.92. As ações oscilaram bastante dentro de 45.63 - 106.92, e a comparação com 95.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

O menor preço de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) no ano foi 45.63. A comparação com o preço atual 95.94 e 45.63 - 106.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BITS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BITS?

No passado Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 95.35 e 47.60% após os eventos corporativos.

Faixa diária
95.94 98.33
Faixa anual
45.63 106.92
Fechamento anterior
95.35
Open
98.33
Bid
95.94
Ask
96.24
Low
95.94
High
98.33
Volume
8
Mudança diária
0.62%
Mudança mensal
20.60%
Mudança de 6 meses
87.57%
Mudança anual
47.60%
