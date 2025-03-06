КотировкиРазделы
Валюты / BITS
Назад в Рынок акций США

BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

95.35 USD 5.04 (5.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BITS за сегодня изменился на 5.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.35, а максимальная — 95.63.

Следите за динамикой Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BITS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITS сегодня?

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) сегодня оценивается на уровне 95.35. Инструмент торгуется в пределах 5.58%, вчерашнее закрытие составило 90.31, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF в настоящее время оценивается в 95.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.69% и USD. Отслеживайте движения BITS на графике в реальном времени.

Как купить акции BITS?

Вы можете купить акции Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) по текущей цене 95.35. Ордера обычно размещаются около 95.35 или 95.65, тогда как 3 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITS?

Инвестирование в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 45.63 - 106.92 и текущей цены 95.35. Многие сравнивают 19.86% и 86.41% перед размещением ордеров на 95.35 или 95.65. Изучайте ежедневные изменения цены BITS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

Самая высокая цена Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) за последний год составила 106.92. Акции заметно колебались в пределах 45.63 - 106.92, сравнение с 90.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

Самая низкая цена Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) за год составила 45.63. Сравнение с текущими 95.35 и 45.63 - 106.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITS?

В прошлом Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.31 и 46.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.35 95.63
Годовой диапазон
45.63 106.92
Предыдущее закрытие
90.31
Open
95.63
Bid
95.35
Ask
95.65
Low
95.35
High
95.63
Объем
3
Дневное изменение
5.58%
Месячное изменение
19.86%
6-месячное изменение
86.41%
Годовое изменение
46.69%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8