BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
Курс BITS за сегодня изменился на 5.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.35, а максимальная — 95.63.
Следите за динамикой Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BITS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BITS сегодня?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) сегодня оценивается на уровне 95.35. Инструмент торгуется в пределах 5.58%, вчерашнее закрытие составило 90.31, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF в настоящее время оценивается в 95.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.69% и USD. Отслеживайте движения BITS на графике в реальном времени.
Как купить акции BITS?
Вы можете купить акции Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) по текущей цене 95.35. Ордера обычно размещаются около 95.35 или 95.65, тогда как 3 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BITS?
Инвестирование в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 45.63 - 106.92 и текущей цены 95.35. Многие сравнивают 19.86% и 86.41% перед размещением ордеров на 95.35 или 95.65. Изучайте ежедневные изменения цены BITS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
Самая высокая цена Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) за последний год составила 106.92. Акции заметно колебались в пределах 45.63 - 106.92, сравнение с 90.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
Самая низкая цена Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) за год составила 45.63. Сравнение с текущими 95.35 и 45.63 - 106.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BITS?
В прошлом Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.31 и 46.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 90.31
- Open
- 95.63
- Bid
- 95.35
- Ask
- 95.65
- Low
- 95.35
- High
- 95.63
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 5.58%
- Месячное изменение
- 19.86%
- 6-месячное изменение
- 86.41%
- Годовое изменение
- 46.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8