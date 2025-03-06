报价部分
货币 / BITS
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

95.35 USD 5.04 (5.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BITS汇率已更改5.58%。当日，交易品种以低点95.35和高点95.63进行交易。

关注Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BITS股票今天的价格是多少？

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票今天的定价为95.35。它在5.58%范围内交易，昨天的收盘价为90.31，交易量达到3。BITS的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票是否支付股息？

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF目前的价值为95.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.69%和USD。实时查看图表以跟踪BITS走势。

如何购买BITS股票？

您可以以95.35的当前价格购买Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票。订单通常设置在95.35或95.65附近，而3和-0.29%显示市场活动。立即关注BITS的实时图表更新。

如何投资BITS股票？

投资Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF需要考虑年度范围45.63 - 106.92和当前价格95.35。许多人在以95.35或95.65下订单之前，会比较19.86%和。实时查看BITS价格图表，了解每日变化。

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF的最高价格是106.92。在45.63 - 106.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF的绩效。

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF（BITS）的最低价格为45.63。将其与当前的95.35和45.63 - 106.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITS股票是什么时候拆分的？

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.31和46.69%中可见。

日范围
95.35 95.63
年范围
45.63 106.92
前一天收盘价
90.31
开盘价
95.63
卖价
95.35
买价
95.65
最低价
95.35
最高价
95.63
交易量
3
日变化
5.58%
月变化
19.86%
6个月变化
86.41%
年变化
46.69%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8