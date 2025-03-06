BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
今日BITS汇率已更改5.58%。当日，交易品种以低点95.35和高点95.63进行交易。
关注Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BITS新闻
常见问题解答
BITS股票今天的价格是多少？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票今天的定价为95.35。它在5.58%范围内交易，昨天的收盘价为90.31，交易量达到3。BITS的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票是否支付股息？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF目前的价值为95.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.69%和USD。实时查看图表以跟踪BITS走势。
如何购买BITS股票？
您可以以95.35的当前价格购买Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票。订单通常设置在95.35或95.65附近，而3和-0.29%显示市场活动。立即关注BITS的实时图表更新。
如何投资BITS股票？
投资Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF需要考虑年度范围45.63 - 106.92和当前价格95.35。许多人在以95.35或95.65下订单之前，会比较19.86%和。实时查看BITS价格图表，了解每日变化。
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF的最高价格是106.92。在45.63 - 106.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF的绩效。
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF（BITS）的最低价格为45.63。将其与当前的95.35和45.63 - 106.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITS股票是什么时候拆分的？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.31和46.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 90.31
- 开盘价
- 95.63
- 卖价
- 95.35
- 买价
- 95.65
- 最低价
- 95.35
- 最高价
- 95.63
- 交易量
- 3
- 日变化
- 5.58%
- 月变化
- 19.86%
- 6个月变化
- 86.41%
- 年变化
- 46.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8