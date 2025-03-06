QuotazioniSezioni
BITS
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

95.35 USD 5.04 (5.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BITS ha avuto una variazione del 5.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.35 e ad un massimo di 95.63.

Segui le dinamiche di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BITS News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BITS oggi?

Oggi le azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF sono prezzate a 95.35. Viene scambiato all'interno di 5.58%, la chiusura di ieri è stata 90.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BITS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF pagano dividendi?

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF è attualmente valutato a 95.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 46.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BITS.

Come acquistare azioni BITS?

Puoi acquistare azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF al prezzo attuale di 95.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 95.35 o 95.65, mentre 3 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BITS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BITS?

Investire in Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.63 - 106.92 e il prezzo attuale 95.35. Molti confrontano 19.86% e 86.41% prima di effettuare ordini su 95.35 o 95.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BITS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

Il prezzo massimo di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 106.92. All'interno di 45.63 - 106.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 90.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

Il prezzo più basso di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) nel corso dell'anno è stato 45.63. Confrontandolo con gli attuali 95.35 e 45.63 - 106.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BITS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BITS?

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 90.31 e 46.69%.

Intervallo Giornaliero
95.35 95.63
Intervallo Annuale
45.63 106.92
Chiusura Precedente
90.31
Apertura
95.63
Bid
95.35
Ask
95.65
Minimo
95.35
Massimo
95.63
Volume
3
Variazione giornaliera
5.58%
Variazione Mensile
19.86%
Variazione Semestrale
86.41%
Variazione Annuale
46.69%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8