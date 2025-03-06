- Panoramica
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
Il tasso di cambio BITS ha avuto una variazione del 5.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.35 e ad un massimo di 95.63.
Segui le dinamiche di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BITS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BITS oggi?
Oggi le azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF sono prezzate a 95.35. Viene scambiato all'interno di 5.58%, la chiusura di ieri è stata 90.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BITS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF pagano dividendi?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF è attualmente valutato a 95.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 46.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BITS.
Come acquistare azioni BITS?
Puoi acquistare azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF al prezzo attuale di 95.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 95.35 o 95.65, mentre 3 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BITS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BITS?
Investire in Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.63 - 106.92 e il prezzo attuale 95.35. Molti confrontano 19.86% e 86.41% prima di effettuare ordini su 95.35 o 95.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BITS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 106.92. All'interno di 45.63 - 106.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 90.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) nel corso dell'anno è stato 45.63. Confrontandolo con gli attuali 95.35 e 45.63 - 106.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BITS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BITS?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 90.31 e 46.69%.
- Chiusura Precedente
- 90.31
- Apertura
- 95.63
- Bid
- 95.35
- Ask
- 95.65
- Minimo
- 95.35
- Massimo
- 95.63
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 5.58%
- Variazione Mensile
- 19.86%
- Variazione Semestrale
- 86.41%
- Variazione Annuale
- 46.69%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8