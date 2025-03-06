- Übersicht
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
Der Wechselkurs von BITS hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.94 bis zu einem Hoch von 98.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BITS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BITS heute?
Die Aktie von Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) notiert heute bei 95.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 95.35 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von BITS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BITS Dividenden?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF wird derzeit mit 95.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 47.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BITS zu verfolgen.
Wie kaufe ich BITS-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) zum aktuellen Kurs von 95.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 95.98 oder 96.28 platziert, während 9 und -2.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BITS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BITS-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 45.63 - 106.92 und der aktuelle Kurs 95.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 20.65% und 87.64%, bevor sie Orders zu 95.98 oder 96.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BITS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) im vergangenen Jahr lag bei 106.92. Innerhalb von 45.63 - 106.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 95.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) im Laufe des Jahres betrug 45.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 95.98 und der Spanne 45.63 - 106.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BITS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BITS statt?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 95.35 und 47.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.35
- Eröffnung
- 98.33
- Bid
- 95.98
- Ask
- 96.28
- Tief
- 95.94
- Hoch
- 98.33
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- 20.65%
- 6-Monatsänderung
- 87.64%
- Jahresänderung
- 47.66%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8