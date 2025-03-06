Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの現在の価格は95.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.60%やUSDにも注目します。BITSの動きはライブチャートで確認できます。

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの株の最低値は？

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF(BITS)の年間最安値は45.63でした。現在の95.94や45.63 - 106.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITSの動きはライブチャートで確認できます。