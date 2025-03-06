- 概要
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
BITSの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり95.94の安値と98.33の高値で取引されました。
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BITS株の現在の価格は？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの株価は本日95.94です。0.62%内で取引され、前日の終値は95.35、取引量は8に達しました。BITSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの現在の価格は95.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.60%やUSDにも注目します。BITSの動きはライブチャートで確認できます。
BITS株を買う方法は？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの株は現在95.94で購入可能です。注文は通常95.94または96.24付近で行われ、8や-2.43%が市場の動きを示します。BITSの最新情報はライブチャートで確認できます。
BITS株に投資する方法は？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFへの投資では、年間の値幅45.63 - 106.92と現在の95.94を考慮します。注文は多くの場合95.94や96.24で行われる前に、20.60%や87.57%と比較されます。BITSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの株の最高値は？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの過去1年の最高値は106.92でした。45.63 - 106.92内で株価は大きく変動し、95.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFの株の最低値は？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF(BITS)の年間最安値は45.63でした。現在の95.94や45.63 - 106.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BITSの動きはライブチャートで確認できます。
BITSの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、95.35、47.60%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 95.35
- 始値
- 98.33
- 買値
- 95.94
- 買値
- 96.24
- 安値
- 95.94
- 高値
- 98.33
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.62%
- 1ヶ月の変化
- 20.60%
- 6ヶ月の変化
- 87.57%
- 1年の変化
- 47.60%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8