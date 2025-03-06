- Aperçu
BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
Le taux de change de BITS a changé de 5.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.35 et à un maximum de 95.63.
Suivez la dynamique Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BITS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BITS aujourd'hui ?
L'action Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF est cotée à 95.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.58%, a clôturé hier à 90.31 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de BITS présente ces mises à jour.
L'action Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF est actuellement valorisé à 95.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 46.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BITS.
Comment acheter des actions BITS ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF au cours actuel de 95.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 95.35 ou de 95.65, le 3 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BITS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BITS ?
Investir dans Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.63 - 106.92 et le prix actuel 95.35. Beaucoup comparent 19.86% et 86.41% avant de passer des ordres à 95.35 ou 95.65. Consultez le graphique du cours de BITS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF l'année dernière était 106.92. Au cours de 45.63 - 106.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 90.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) sur l'année a été 45.63. Sa comparaison avec 95.35 et 45.63 - 106.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BITS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BITS a-t-elle été divisée ?
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 90.31 et 46.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 90.31
- Ouverture
- 95.63
- Bid
- 95.35
- Ask
- 95.65
- Plus Bas
- 95.35
- Plus Haut
- 95.63
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 5.58%
- Changement Mensuel
- 19.86%
- Changement à 6 Mois
- 86.41%
- Changement Annuel
- 46.69%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8