BITS: Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

95.94 USD 0.59 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BITS de hoy ha cambiado un 0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.94, mientras que el máximo ha alcanzado 98.33.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

BITS News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BITS hoy?

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) se evalúa hoy en 95.94. El instrumento se negocia dentro de 0.62%; el cierre de ayer ha sido 95.35 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BITS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF se evalúa actualmente en 95.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 47.60% y USD. Monitoree los movimientos de BITS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BITS?

Puede comprar acciones de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) al precio actual de 95.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 95.94 o 96.24, mientras que 8 y -2.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BITS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BITS?

Invertir en Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 45.63 - 106.92 y el precio actual 95.94. Muchos comparan 20.60% y 87.57% antes de colocar órdenes en 95.94 o 96.24. Estudie los cambios diarios de precios de BITS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

El precio más alto de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) en el último año ha sido 106.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 45.63 - 106.92, una comparación con 95.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF?

El precio más bajo de Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) para el año ha sido 45.63. La comparación con los actuales 95.94 y 45.63 - 106.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BITS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BITS?

En el pasado, Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 95.35 y 47.60% después de las acciones corporativas.

Rango diario
95.94 98.33
Rango anual
45.63 106.92
Cierres anteriores
95.35
Open
98.33
Bid
95.94
Ask
96.24
Low
95.94
High
98.33
Volumen
8
Cambio diario
0.62%
Cambio mensual
20.60%
Cambio a 6 meses
87.57%
Cambio anual
47.60%
