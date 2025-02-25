Moedas / AVIG
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF
42.12 USD 0.03 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVIG para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.11 e o mais alto foi 42.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Avantis Core Fixed Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
42.11 42.13
Faixa anual
40.02 42.53
- Fechamento anterior
- 42.15
- Open
- 42.12
- Bid
- 42.12
- Ask
- 42.42
- Low
- 42.11
- High
- 42.13
- Volume
- 17
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- 1.52%
- Mudança de 6 meses
- 1.71%
- Mudança anual
- -0.78%