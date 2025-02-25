CotaçõesSeções
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF

42.12 USD 0.03 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AVIG para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.11 e o mais alto foi 42.13.

Veja a dinâmica do par de moedas Avantis Core Fixed Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

AVIG Notícias

Faixa diária
42.11 42.13
Faixa anual
40.02 42.53
Fechamento anterior
42.15
Open
42.12
Bid
42.12
Ask
42.42
Low
42.11
High
42.13
Volume
17
Mudança diária
-0.07%
Mudança mensal
1.52%
Mudança de 6 meses
1.71%
Mudança anual
-0.78%
