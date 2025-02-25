FiyatlarBölümler
Dövizler / AVIG
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF

42.15 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVIG fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.10 ve Yüksek fiyatı olarak 42.16 aralığında işlem gördü.

Avantis Core Fixed Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

AVIG haberleri

Günlük aralık
42.10 42.16
Yıllık aralık
40.02 42.53
Önceki kapanış
42.14
Açılış
42.14
Satış
42.15
Alış
42.45
Düşük
42.10
Yüksek
42.16
Hacim
138
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
1.59%
6 aylık değişim
1.79%
Yıllık değişim
-0.71%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki