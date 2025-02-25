Dövizler / AVIG
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF
42.15 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVIG fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.10 ve Yüksek fiyatı olarak 42.16 aralığında işlem gördü.
Avantis Core Fixed Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AVIG haberleri
Günlük aralık
42.10 42.16
Yıllık aralık
40.02 42.53
- Önceki kapanış
- 42.14
- Açılış
- 42.14
- Satış
- 42.15
- Alış
- 42.45
- Düşük
- 42.10
- Yüksek
- 42.16
- Hacim
- 138
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 1.59%
- 6 aylık değişim
- 1.79%
- Yıllık değişim
- -0.71%