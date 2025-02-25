KurseKategorien
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF

42.12 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVIG hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.11 bis zu einem Hoch von 42.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avantis Core Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
42.11 42.13
Jahresspanne
40.02 42.53
Vorheriger Schlusskurs
42.15
Eröffnung
42.12
Bid
42.12
Ask
42.42
Tief
42.11
Hoch
42.13
Volumen
17
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
1.52%
6-Monatsänderung
1.71%
Jahresänderung
-0.78%
