AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF
42.12 USD 0.03 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVIG hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.11 bis zu einem Hoch von 42.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis Core Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.11 42.13
Jahresspanne
40.02 42.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.15
- Eröffnung
- 42.12
- Bid
- 42.12
- Ask
- 42.42
- Tief
- 42.11
- Hoch
- 42.13
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- 1.52%
- 6-Monatsänderung
- 1.71%
- Jahresänderung
- -0.78%