Валюты / AVIG
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF
42.31 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVIG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.28, а максимальная — 42.34.
Следите за динамикой Avantis Core Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AVIG
Дневной диапазон
42.28 42.34
Годовой диапазон
40.02 42.53
- Предыдущее закрытие
- 42.31
- Open
- 42.33
- Bid
- 42.31
- Ask
- 42.61
- Low
- 42.28
- High
- 42.34
- Объем
- 294
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.98%
- 6-месячное изменение
- 2.17%
- Годовое изменение
- -0.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.