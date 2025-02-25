CotationsSections
Devises / AVIG
Retour à Actions

AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF

42.10 USD 0.05 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVIG a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.08 et à un maximum de 42.13.

Suivez la dynamique Avantis Core Fixed Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVIG Nouvelles

Range quotidien
42.08 42.13
Range Annuel
40.02 42.53
Clôture Précédente
42.15
Ouverture
42.12
Bid
42.10
Ask
42.40
Plus Bas
42.08
Plus Haut
42.13
Volume
76
Changement quotidien
-0.12%
Changement Mensuel
1.47%
Changement à 6 Mois
1.67%
Changement Annuel
-0.82%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev