AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF
42.12 USD 0.03 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVIGの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり42.11の安値と42.13の高値で取引されました。
Avantis Core Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
42.11 42.13
1年のレンジ
40.02 42.53
- 以前の終値
- 42.15
- 始値
- 42.12
- 買値
- 42.12
- 買値
- 42.42
- 安値
- 42.11
- 高値
- 42.13
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- 1.52%
- 6ヶ月の変化
- 1.71%
- 1年の変化
- -0.78%