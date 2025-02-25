クォートセクション
通貨 / AVIG
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF

42.12 USD 0.03 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVIGの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり42.11の安値と42.13の高値で取引されました。

Avantis Core Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.11 42.13
1年のレンジ
40.02 42.53
以前の終値
42.15
始値
42.12
買値
42.12
買値
42.42
安値
42.11
高値
42.13
出来高
17
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
1.52%
6ヶ月の変化
1.71%
1年の変化
-0.78%
