QuotazioniSezioni
Valute / AVIG
Tornare a Azioni

AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF

42.10 USD 0.05 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVIG ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.08 e ad un massimo di 42.13.

Segui le dinamiche di Avantis Core Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVIG News

Intervallo Giornaliero
42.08 42.13
Intervallo Annuale
40.02 42.53
Chiusura Precedente
42.15
Apertura
42.12
Bid
42.10
Ask
42.40
Minimo
42.08
Massimo
42.13
Volume
76
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
1.47%
Variazione Semestrale
1.67%
Variazione Annuale
-0.82%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev