Valute / AVIG
AVIG: Avantis Core Fixed Income ETF
42.10 USD 0.05 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVIG ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.08 e ad un massimo di 42.13.
Segui le dinamiche di Avantis Core Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AVIG News
Intervallo Giornaliero
42.08 42.13
Intervallo Annuale
40.02 42.53
- Chiusura Precedente
- 42.15
- Apertura
- 42.12
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Minimo
- 42.08
- Massimo
- 42.13
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- 1.47%
- Variazione Semestrale
- 1.67%
- Variazione Annuale
- -0.82%