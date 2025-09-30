- Visão do mercado
AUGT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET
A taxa do AUGT para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.72 e o mais alto foi 34.78.
Veja a dinâmica do par de moedas AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AUGT hoje?
Hoje AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET (AUGT) está avaliado em 34.72. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 34.76, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AUGT em tempo real.
As ações de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET pagam dividendos?
Atualmente AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET está avaliado em 34.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.85% e USD. Monitore os movimentos de AUGT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AUGT?
Você pode comprar ações de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET (AUGT) pelo preço atual 34.72. Ordens geralmente são executadas perto de 34.72 ou 35.02, enquanto 3 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AUGT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AUGT?
Investir em AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET envolve considerar a faixa anual 27.77 - 34.98 e o preço atual 34.72. Muitos comparam 1.88% e 14.55% antes de enviar ordens em 34.72 ou 35.02. Estude as mudanças diárias de preço de AUGT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
O maior preço de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) no último ano foi 34.98. As ações oscilaram bastante dentro de 27.77 - 34.98, e a comparação com 34.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
O menor preço de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) no ano foi 27.77. A comparação com o preço atual 34.72 e 27.77 - 34.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AUGT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AUGT?
No passado AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.76 e 14.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.76
- Open
- 34.77
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Low
- 34.72
- High
- 34.78
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- 1.88%
- Mudança de 6 meses
- 14.55%
- Mudança anual
- 14.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8