- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AUGT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET
Der Wechselkurs von AUGT hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.72 bis zu einem Hoch von 34.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AUGT heute?
Die Aktie von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET (AUGT) notiert heute bei 34.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.76 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von AUGT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AUGT Dividenden?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET wird derzeit mit 34.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AUGT zu verfolgen.
Wie kaufe ich AUGT-Aktien?
Sie können Aktien von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET (AUGT) zum aktuellen Kurs von 34.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.72 oder 35.02 platziert, während 3 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AUGT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AUGT-Aktien?
Bei einer Investition in AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET müssen die jährliche Spanne 27.77 - 34.98 und der aktuelle Kurs 34.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.88% und 14.55%, bevor sie Orders zu 34.72 oder 35.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AUGT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
Der höchste Kurs von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) im vergangenen Jahr lag bei 34.98. Innerhalb von 27.77 - 34.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
Der niedrigste Kurs von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) im Laufe des Jahres betrug 27.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.72 und der Spanne 27.77 - 34.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AUGT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AUGT statt?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.76 und 14.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.76
- Eröffnung
- 34.77
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Tief
- 34.72
- Hoch
- 34.78
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 14.55%
- Jahresänderung
- 14.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8