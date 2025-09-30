- Aperçu
AUGT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET
Le taux de change de AUGT a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.76 et à un maximum de 34.84.
Suivez la dynamique AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AUGT aujourd'hui ?
L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET est cotée à 34.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 34.62 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de AUGT présente ces mises à jour.
L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET verse-t-elle des dividendes ?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET est actuellement valorisé à 34.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AUGT.
Comment acheter des actions AUGT ?
Vous pouvez acheter des actions AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET au cours actuel de 34.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.76 ou de 35.06, le 3 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AUGT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AUGT ?
Investir dans AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.77 - 34.98 et le prix actuel 34.76. Beaucoup comparent 2.00% et 14.68% avant de passer des ordres à 34.76 ou 35.06. Consultez le graphique du cours de AUGT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF ?
Le cours le plus élevé de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF l'année dernière était 34.98. Au cours de 27.77 - 34.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF ?
Le cours le plus bas de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) sur l'année a été 27.77. Sa comparaison avec 34.76 et 27.77 - 34.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AUGT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AUGT a-t-elle été divisée ?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.62 et 14.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.62
- Ouverture
- 34.84
- Bid
- 34.76
- Ask
- 35.06
- Plus Bas
- 34.76
- Plus Haut
- 34.84
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- 2.00%
- Changement à 6 Mois
- 14.68%
- Changement Annuel
- 14.99%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8