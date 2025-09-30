- Обзор рынка
AUGT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET
Курс AUGT за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.76, а максимальная — 34.84.
Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AUGT сегодня?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET (AUGT) сегодня оценивается на уровне 34.76. Инструмент торгуется в пределах 0.40%, вчерашнее закрытие составило 34.62, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUGT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET в настоящее время оценивается в 34.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.99% и USD. Отслеживайте движения AUGT на графике в реальном времени.
Как купить акции AUGT?
Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET (AUGT) по текущей цене 34.76. Ордера обычно размещаются около 34.76 или 35.06, тогда как 3 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUGT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AUGT?
Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET предполагает учет годового диапазона 27.77 - 34.98 и текущей цены 34.76. Многие сравнивают 2.00% и 14.68% перед размещением ордеров на 34.76 или 35.06. Изучайте ежедневные изменения цены AUGT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
Самая высокая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) за последний год составила 34.98. Акции заметно колебались в пределах 27.77 - 34.98, сравнение с 34.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
Самая низкая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) за год составила 27.77. Сравнение с текущими 34.76 и 27.77 - 34.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUGT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AUGT?
В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.62 и 14.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.62
- Open
- 34.84
- Bid
- 34.76
- Ask
- 35.06
- Low
- 34.76
- High
- 34.84
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 14.68%
- Годовое изменение
- 14.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8