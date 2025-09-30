- Panoramica
AUGT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET
Il tasso di cambio AUGT ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.76 e ad un massimo di 34.84.
Segui le dinamiche di AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AUGT oggi?
Oggi le azioni AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET sono prezzate a 34.76. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 34.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AUGT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET pagano dividendi?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET è attualmente valutato a 34.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AUGT.
Come acquistare azioni AUGT?
Puoi acquistare azioni AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET al prezzo attuale di 34.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.76 o 35.06, mentre 3 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AUGT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AUGT?
Investire in AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET implica considerare l'intervallo annuale 27.77 - 34.98 e il prezzo attuale 34.76. Molti confrontano 2.00% e 14.68% prima di effettuare ordini su 34.76 o 35.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AUGT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
Il prezzo massimo di AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF nell'ultimo anno è stato 34.98. All'interno di 27.77 - 34.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF?
Il prezzo più basso di AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) nel corso dell'anno è stato 27.77. Confrontandolo con gli attuali 34.76 e 27.77 - 34.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AUGT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AUGT?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ET ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.62 e 14.99%.
- Chiusura Precedente
- 34.62
- Apertura
- 34.84
- Bid
- 34.76
- Ask
- 35.06
- Minimo
- 34.76
- Massimo
- 34.84
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- 2.00%
- Variazione Semestrale
- 14.68%
- Variazione Annuale
- 14.99%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8