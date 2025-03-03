Moedas / ACON
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ACON: Aclarion Inc
8.20 USD 0.57 (7.47%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACON para hoje mudou para 7.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.41 e o mais alto foi 8.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Aclarion Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACON Notícias
- Aclarion names Greg Gould as new CFO to drive growth strategy
- AMN Healthcare Services (AMN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Patient Enrolled in Aclarion’s Groundbreaking CLARITY Trial
- Aclarion to Present NOCISCAN Technology at Leading Spine Innovation Forum
- Aclarion Adds UHealth, University of Miami Miller School of Medicine as CLARITY Trial Site
- Aclarion stock price target cut to $20 at Ascendiant Capital
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Aclarion (ACON) Shares Are Skyrocketing - Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Is Healthcare Technology Company Aclarion Stock Rocketing Premarket On Monday? - Aclarion (NASDAQ:ACON)
Faixa diária
7.41 8.40
Faixa anual
0.49 130.44
- Fechamento anterior
- 7.63
- Open
- 7.67
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Low
- 7.41
- High
- 8.40
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 7.47%
- Mudança mensal
- 18.50%
- Mudança de 6 meses
- -23.29%
- Mudança anual
- -87.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh