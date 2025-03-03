KurseKategorien
Währungen / ACON
Zurück zum Aktien

ACON: Aclarion Inc

8.20 USD 0.57 (7.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACON hat sich für heute um 7.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.41 bis zu einem Hoch von 8.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aclarion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACON News

Tagesspanne
7.41 8.40
Jahresspanne
0.49 130.44
Vorheriger Schlusskurs
7.63
Eröffnung
7.81
Bid
8.20
Ask
8.50
Tief
7.41
Hoch
8.40
Volumen
92
Tagesänderung
7.47%
Monatsänderung
18.50%
6-Monatsänderung
-23.29%
Jahresänderung
-87.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K