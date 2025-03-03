Währungen / ACON
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACON: Aclarion Inc
8.20 USD 0.57 (7.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACON hat sich für heute um 7.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.41 bis zu einem Hoch von 8.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aclarion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACON News
- Ascendiant Kapital hebt Kursziel für Aclarion auf 22 US-Dollar an
- Aclarion stock price target raised to $22 from $20 by Ascendiant Capital
- Aclarion names Greg Gould as new CFO to drive growth strategy
- AMN Healthcare Services (AMN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Patient Enrolled in Aclarion’s Groundbreaking CLARITY Trial
- Aclarion to Present NOCISCAN Technology at Leading Spine Innovation Forum
- Aclarion Adds UHealth, University of Miami Miller School of Medicine as CLARITY Trial Site
- Aclarion stock price target cut to $20 at Ascendiant Capital
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Aclarion (ACON) Shares Are Skyrocketing - Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Is Healthcare Technology Company Aclarion Stock Rocketing Premarket On Monday? - Aclarion (NASDAQ:ACON)
Tagesspanne
7.41 8.40
Jahresspanne
0.49 130.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.63
- Eröffnung
- 7.81
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Tief
- 7.41
- Hoch
- 8.40
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 7.47%
- Monatsänderung
- 18.50%
- 6-Monatsänderung
- -23.29%
- Jahresänderung
- -87.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K