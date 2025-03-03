通貨 / ACON
ACON: Aclarion Inc
8.20 USD 0.57 (7.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACONの今日の為替レートは、7.47%変化しました。日中、通貨は1あたり7.41の安値と8.40の高値で取引されました。
Aclarion Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACON News
- Aclarion names Greg Gould as new CFO to drive growth strategy
- AMN Healthcare Services (AMN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Patient Enrolled in Aclarion’s Groundbreaking CLARITY Trial
- Aclarion to Present NOCISCAN Technology at Leading Spine Innovation Forum
- Aclarion Adds UHealth, University of Miami Miller School of Medicine as CLARITY Trial Site
- Aclarion stock price target cut to $20 at Ascendiant Capital
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Aclarion (ACON) Shares Are Skyrocketing - Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Is Healthcare Technology Company Aclarion Stock Rocketing Premarket On Monday? - Aclarion (NASDAQ:ACON)
1日のレンジ
7.41 8.40
1年のレンジ
0.49 130.44
- 以前の終値
- 7.63
- 始値
- 7.81
- 買値
- 8.20
- 買値
- 8.50
- 安値
- 7.41
- 高値
- 8.40
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 7.47%
- 1ヶ月の変化
- 18.50%
- 6ヶ月の変化
- -23.29%
- 1年の変化
- -87.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K