Valute / ACON
ACON: Aclarion Inc
9.40 USD 1.20 (14.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACON ha avuto una variazione del 14.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.50 e ad un massimo di 9.57.
Segui le dinamiche di Aclarion Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACON News
Intervallo Giornaliero
8.50 9.57
Intervallo Annuale
0.49 130.44
- Chiusura Precedente
- 8.20
- Apertura
- 8.50
- Bid
- 9.40
- Ask
- 9.70
- Minimo
- 8.50
- Massimo
- 9.57
- Volume
- 186
- Variazione giornaliera
- 14.63%
- Variazione Mensile
- 35.84%
- Variazione Semestrale
- -12.07%
- Variazione Annuale
- -85.21%
21 settembre, domenica