Валюты / ACON
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACON: Aclarion Inc
7.67 USD 0.10 (1.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACON за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.64, а максимальная — 7.84.
Следите за динамикой Aclarion Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACON
- Aclarion names Greg Gould as new CFO to drive growth strategy
- AMN Healthcare Services (AMN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Patient Enrolled in Aclarion’s Groundbreaking CLARITY Trial
- Aclarion to Present NOCISCAN Technology at Leading Spine Innovation Forum
- Aclarion Adds UHealth, University of Miami Miller School of Medicine as CLARITY Trial Site
- Aclarion stock price target cut to $20 at Ascendiant Capital
- Crude Oil Gains Over 1%; Cintas Shares Jump After Q3 Earnings - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Nasdaq Down 1%; Dollar Tree To Sell Family Dollar Business For $1 Billion - Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Aclarion (ACON) Shares Are Skyrocketing - Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Is Healthcare Technology Company Aclarion Stock Rocketing Premarket On Monday? - Aclarion (NASDAQ:ACON)
Дневной диапазон
7.64 7.84
Годовой диапазон
0.49 130.44
- Предыдущее закрытие
- 7.77
- Open
- 7.78
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- Low
- 7.64
- High
- 7.84
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- 10.84%
- 6-месячное изменение
- -28.25%
- Годовое изменение
- -87.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.