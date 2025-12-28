Xauusd Adaptive Trend Strategy
- Sachin Digambar Koulage
- Versão: 1.20
- Ativações: 5
📌 Nome do Produto
Machine Learning Adaptive SuperTrend
📖 Descrição
Machine Learning Adaptive SuperTrend é um indicador avançado que utiliza aprendizado de máquina para se adaptar automaticamente à volatilidade do mercado.
Ele identifica volatilidade alta, média e baixa e ajusta o SuperTrend dinamicamente, oferecendo sinais mais confiáveis e menos ruído.
🚀 Recursos
Tecnologia de Machine Learning
SuperTrend adaptativo
Sinais claros de compra e venda
Identificação de volatilidade
Compatível com todos os ativos
Alertas automáticos