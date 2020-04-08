Supply Demand MT



RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / DESEQUILÍBRIO, BASE OCULTA

Apresentamos o indicador "Supply Demand MT4" – a sua ferramenta definitiva para navegar no dinâmico mundo dos mercados financeiros com precisão e confiança. Este indicador de ponta foi meticulosamente concebido para fornecer aos traders insights em tempo real sobre a dinâmica da oferta e da procura, permitindo a tomada de decisões informadas e maximizando o potencial de negociação.

Principais Características:
Identificação Automática de Zonas: O indicador utiliza algoritmos avançados para detetar e representar automaticamente zonas-chave de oferta e procura no gráfico de preços. Estas zonas incluem #rallybaserally, #rallybasedrop, #dropbaserally e #dropbasedrop, fornecendo aos traders pontos de referência cruciais para compreender o sentimento do mercado e possíveis reversões de preço.

Indicadores de gap/desequilíbrio de justo valor: Para além das zonas de oferta e procura, o indicador incorpora indicadores de gap/desequilíbrio de justo valor para oferecer uma visão abrangente da dinâmica do mercado. Estes indicadores destacam instâncias em que o preço de mercado atual se desvia do seu valor justo percebido, sinalizando potenciais oportunidades de negociação com base em ineficiências de mercado.

Reconhecimento de bases ocultas: O indicador está equipado com algoritmos sofisticados capazes de identificar bases ocultas na ação do preço. Estas bases ocultas revelam áreas de acumulação ou distribuição significativas que podem não ser imediatamente aparentes, fornecendo aos traders informações adicionais sobre o sentimento do mercado e possíveis movimentos de preços.
Benefícios:
Compreensão Melhorada do Mercado: Ao identificar automaticamente zonas de oferta e procura, gaps de justo valor e bases ocultas, o indicador proporciona aos traders uma compreensão mais profunda da dinâmica do mercado, permitindo-lhes tomar decisões de negociação mais informadas.

Análise Simplificada: Ao automatizar o processo de identificação de zonas de oferta e procura, gaps de valor justo e bases ocultas, o indicador simplifica o processo de análise de negociação, poupando tempo e esforço valiosos aos traders, ao mesmo tempo que fornece insights acionáveis.

Em síntese, o indicador "Supply Demand MT4" representa uma mudança de paradigma na tecnologia de trading, oferecendo aos traders um conjunto de ferramentas abrangente para navegar em condições de mercado complexas com precisão e confiança. Quer seja um profissional experiente ou um trader principiante, esta ferramenta inovadora permite-lhe explorar todo o potencial da análise da oferta e da procura e elevar as suas negociações a um novo patamar.
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
